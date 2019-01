«The Walking Dead» va ser la sèrie més piratejada al llarg de l'any 2018

Canvi important en el podi de les sèries més piratejades de l'any. A falta de Joc de trons, The Walking Dead s'ha situat en la primera posició l'any 2018, segons el portal Torrent Freak. La ficció apocalíptica s'ha situat primera en el podi en l'any en el qual ha sortit del seu elenc l'actor que dona vida al protagonista, Rick Grimes.

El portal ha recopilat les dades a partir de diferents fonts, entre les que destaquen BitTorrent i la xarxa DHT. La sèrie del canal AMC, per tant, li ha arrabassat el lloc a Joc de Trons, que havia liderat el rànquing en els darrers sis anys. Això es deu al fet que la sèrie basada en les novel·les de George R. R. Martin no va estrenar cap episodi el 2018. No obstant això, la ficció d'HBO va continuar sent molt descarregada durant l'any passat. Per això, si es tingués en compte les temporades que no són d'estrenes, sí que entraria entre les 10 primeres de la classificació pirata.

La segona posició de la llista elaborada per Torrent Freak és per a The Flash. Després d'obtenir una tercera posició l'any passat, la sèrie basada en el superheroi més ràpid del món va causar sensació entre els pirates l'any passat.

La quarta posició de la llista és per a la veterana comèdia The Big Bang Theory, una altra de les sèries que, igual que Joc de trons, s'acomiadarà de l'audiència per sempre aquest 2019 que acaba de començar. Sens dubte, els darrers lliuraments de la sèrie d'HBO, la més reeixida dels últims temps i que tornarà el mes d'abril, encapçalaran la llista del portal per aquest nou any.

A continuació, el portal destaca altres sèries d'èxit com Vikings, Titans, Arrow o Supernatural. D'aquesta manera, Torrent Freak demostra un any més que les sèries sobre superherois segueixen estant de moda entre el públic en general. En aquest llistat també apareixen títols com Westworld, DC 's Legends of Tomorrow o Suits, que destaca en la desena posició.