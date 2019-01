Cristina Puig substituirà Laura Rosel al ´FAQS´

La periodista Cristina Puig presentarà la nova etapa del 'FAQS', el programa líder del 'prime time' del cap de setmana, amb Ricard Ustrell, primer, i amb Laura Rosel, després, que torna a la graella de TV3 aquest dissabte després del 'TN Vespre'. Puig agafarà el relleu de la periodista Laura Rosel en aquesta nova etapa de 'Preguntes freqüents' que té com a objectiu "reforçar l'entreteniment a l'hora d'explicar l'actualitat". Així ho han explicat aquest dilluns El Terrat i la CCMA en un comunicat, en el qual també han indicat que "el perfil de la persona que presenta juga un paper molt important a l'hora de definir el format i per això s'opta per aquesta renovació igual que s'ha fet en els casos anteriors".

Cristina Puig, la nova presentadora de 'FAQS', és llicenciada en Ciències de la Comunicació per la UAB. Puig, compta amb una llarga trajectòria professional desenvolupada principalment a la ràdio i la televisió. A Catalunya Ràdio va ser redactora d'informatius i col·laboradora de 'La Tribu'. A TV3 ha participat en programes com 'Jo vull ser', 'El club', 'La Marató' entre altres. Durant aquesta temporada és una de les tertulianes del magazine de tarda 'Tot es mou'. La seva trajectòria també inclou el seu pas per Betebé, RAC1, TVE a Catalunya ('Gent de paraula', 'El debat a la 1' i '59 segons') i diversos mitjans de premsa escrita.Des del seu inici, el programa, com han apuntat El Terrat i la CCMA, ha registrat uns excel·lents resultats d'audiència. La mitjana de la temporada 2017-2018 va ser del 19,4% de quota de pantalla reunint un total de 336.000 espectadors i la temporada actual, del setembre al desembre del 2018, ha tingut una mitjana del 18,8%. Així mateix, la valoració qualitativa del panel GFK és d'un 8,8.