El Super3 omple la graella de noves sèries en el retorn de les vacances de Nadal

Després de les vacances de Nadal, els súpers tenen una cita amb les noves propostes del canal Super3. A partir d'avui, podran conèixer nous personatges, com els protagonistes de les sèries Comptem amb la Paula, Avatar: l'últim mestre de l'aire, Kikoriki, La màgica Do-Re-Mi, Un drama total d'illa o Spirit, cavalcant en llibertat, i seguir les noves aventures de Kazoops, Oddbods, En Grizzy i els Lèmmings o El detectiu Conan. A més, no faltaran a la seva cita les sèries habituals del canal, com Prodigiosa: les aventures de Ladybug i gat Noir, Doraemon, K3, Les sisters, El ranxo o Els pingüins de Madagascar, o els programes La família del Super3, El Mic i els seus amics, Rat Rank, InfoK i Una mà de contes.

Pel que fa al cinema, les pel·lícules ocuparan un lloc important a la graella del cap de setmana, tant del gènere d'animació com de ficció. La tanda de pel·lícules començarà els divendres al vespre, i la primera que s'emetrà, el dia 11 de gener, serà La gran aventura dels pandes. Tant dissabte com diumenge, es programaran tres pel·lícules diàries, amb títols com Spark: Una aventura espacial o Allibereu Willy.

Comptem amb la Paula (de dilluns a divendres, a les 8.40 i a les 17.00) narra les aventures d'una nena molt espavilada a qui li agraden sobretot dues coses: comptar i viatjar. Kikoriki (de dilluns a divendres, a les 18.30; i dissabte i diumenge, a les 8.25) està protagonitzada per uns animalons de forma esfèrica molt divertits que viuen en un món molt colorit i molt semblant al nostre.

Spirit, cavalcant en llibertat (dissabtes, a les 10.55 i a les 17.10) tracta sobre la Lucky, una nena de dotze anys de la ciutat que se'n va a viure amb el seu pare i la seva tia a Miradero, un poble del Far West on farà nous amics i descobrirà nous universos. De la seva banda, Avatar: l'últim mestre de l'aire (de dilluns a divendres, a les 13.45; i diumenges, a les 20.20) és una aventura còmica ambientada en un món asiàtic i fantàstic.