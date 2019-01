TVE vol quadruplicar les emissions en desconnexió en dos anys a Catalunya

L'administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, va anunciar ahir la seva intenció de quadruplicar les emissions en desconnexió i la programació en català de TVE-Catalunya i passar en dos anys de les actuals 20 hores i mitja setmanals a 80 hores setmanals. En la roda de premsa que va oferir a Barcelona amb motiu dels 60 anys del Centre de Producció de TVE a Catalunya, Mateo va expressar el seu «ferm compromís a afermar RTVE com el mitjà de comunicació de tots els catalans» i incrementar les produccions i les emissions en català.

L'administradora única va aclarir que aquest projecte està subjecte a una partida pressupostària extraordinària que l'ens públic ha sol·licitat al Govern espanyol i que està inclosa en els Pressupostos de l'Estat pendents d'aprovació. Mateo va reconèixer que la tramitació dels pressupostos és «incerta» però va insistir que la seva intenció de potenciar les emissions en català és «ferma». «Si no surten aquests pressupostos buscarem altres mitjans, però ho aconseguirem», va assegurar.

El director general corporatiu de RTVE, Federico Montero, va concretar que el projecte preveu passar de 20 hores i mitja setmanals d'emissions a 50 hores durant el primer any i arribar a 80 hores el segon. Aquesta programació estaria formada per informatius, debats, un magazín el primer any i dos el segon, documentals i cinema en versió original o doblat al català, que s'emetria principalment per La 2.

El director de TVE-Catalunya, Carles González, va dir que «l'increment de la producció i del consum en català ja s'ha començat a notar aquest any» a RTVE, i el pròxim pas en aquesta direcció és la producció d'una sèrie de ficció en català. La sèrie, que està en fase de preproducció, es titula Bany compartit i és una comèdia protagonitzada per quatre dones que comparteixen pis. González preveu que la nova aposta de ficció estigui finalitzada d'aquí a sis mesos i s'emeti per La 1 en desconnexió per a Catalunya.