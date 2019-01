El canal #0 de Movistar estrena aquesta nit la sèrie «La chica del tambor»

Aquesta nit, a partir de les 22 h, el canal #0 de Movistar + estrena la sèrie La chica del tambor. Basada en una de les novel·les més conegudes de John Le Carré del mateix nom, La chica del tambor és un addictiu thriller. Tan audaç ara com quan es va publicar el llibre per primera vegada, retrata un món en el qual les línies entre l'heroi i el dolent, i entre l'amor i l'odi es barregen perillosament.

La sèrie de sis capítols, que s'emetran cada divendres a la nit al canal de la plataforma, està dirigida per Park Chan-wook i protagonitzada pel guanyador d'un premi Emmy i un Globus d'Or Alexander Skarsgård ( Big Little Lies) com Becker, el dues vegades nominat a l'Oscar Michael Shannon ( La forma del agua) com Kurtz i Florence Pugh ( Lady Macbeth), nominada al BAFTA.

Ambientada a finals de la dècada de 1970, aquest thriller segueix Charlie, una jove, intel·ligent i insatisfeta actriu britànica, la vida de la qual fa un gir radical després de conèixer el misteriós Becker, mentre passa unes vacances a Grècia. Aviat es fa evident que les seves intencions no són el que semblen, i aquesta trobada acaba en un complex complot ideat per un oficial d'intel·ligència israelià anomenat Kurtz.

Charlie assumeix el paper de la seva vida com a agent doble al «teatre de la realitat». Però malgrat el seu domini natural de la tasca en qüestió es troba inexorablement arrossegada a un món perillós ple de duplicitats i on haurà de replantejar els seus propis valors morals. Es tracta d'una història d'espionatge i intriga on les fines línies entre la veritat i la ficció, l'amor i l'odi i el bé i el mal es confonen perillosament.

Aquest complex thriller internacional, dels productors executius d' El Infiltrado, premiada amb diversos Globus d'Or, també marca el debut televisiu del cineasta sud-coreà Park Chan-wook ( Oldboy). La sèrie va ser filmada en localitzacions de tot el món, inclosos els carrers de Londres i Praga, i en monuments com el Partenó de l'Acròpolis d'Atenes.