Movistar repassa els canvis profunds que s'han produït al món amb el nou segle XXI

Tom Hanks, Gary Goetzman i Mark Herzog produeixen Los dos mil, la sèrie documental de la CNN que explora els canvis socials, culturals, polítics i econòmics en l'època de Facebook, Apple i Obama, i que des d'aquesta nit es podrà veure al canal #0 de Movistar +. Els dos mil tenen en comú Facebook, l'iPhone, Barack Obama, Lady Gaga o Los Soprano. Amb l'arribada del nou mil·lenni els models socials, polítics i culturals van canviar. Aquesta producció aprofundeix en els diferents aspectes que van començar a canviar en l'inici del segle XXI i mil·lenni.

Si en la música hi va haver un canvi de paradigma amb el declivi dels formats físics i l'auge de noves plataformes com Spotify o YouTube, la televisió va començar a viure una època daurada amb sèries com Los Soprano, The Wire, Lost o The Big Bang Theory, entre moltes altres.

En el terreny polític, després dels atemptats de l'11-S el per llavors president George Bush va iniciar una guerra contra el terrorisme en la qual va aconseguir el suport suficient per utilitzar la força al seu gust. Ja en el seu segon mandat, va haver de fer front a la crisi de l'huracà Katrina mentre enviava més tropes a l'Iraq en contra de l'opinió del Congrés i sense imaginar-se que el 2008 Obama faria història convertint-se en el primer president afroamericà dels Estats Units afavorint la inclusió de minories, apostant per la sanitat pública i creant esperança entre els ciutadans més desfavorits del país.

Però amb els dos mil també van arribar els escàndols financers i els avenços tecnològics: les fallides, préstecs i rescats van conviure amb el creixement d'empreses com Apple o el naixement d'Amazon, capdavanter del comerç electrònic i del nou capitalisme, així com l'aparició de les plataformes audiovisuals en streaming, com Netflix o HBO.

La sèrie documental repassa aquests i altres fets que han marcat l'inici del nou segle mitjanaçant vuit lliuraments.