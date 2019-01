Els nous lliuraments de la sèrie «True Detective» arriben avui a Movistar

Movistar + estrena aquesta matinada, de forma simultània amb els Estats Units, els nous lliuraments de la sèrie True Detective, amb un doble episodi. Wayne Hays és un detectiu de la policia d'Arkansas. Al costat del seu company Roland West, es veu involucrat en la investigació d'un macabre crim desencadenat per la desaparició de dos nens en plena regió dels Ozarks, al mig oest americà. Un misteri que cala en la vida personal de tots dos agents i es perllonga al llarg de diverses dècades. Creada per Nic Pizzolatto, es tracta d'una història diferent, amb nous personatges, que no té a veure amb les temporades anteriors.