TV3 estrena avui la segona temporada de la sèrie «Benvinguts a la família»

Aquesta nit, a partir de les 21.55 h, TV3 estrena la segona temporada de Benvinguts a la família. Creats per Pau Freixas i Ivan Mercadé, els nous episodis es caracteritzen per mostrar uns «personatges més sòlids i un caràcter més marcat». La nova temporada, formada per 13 capítols, començarà amb el retorn del Manu, el pare de la família desaparegut durant deu anys, interpretat per l'actor Santi Millán.

L'estrena de la primera temporada va ser «la millor estrena d'una sèrie de ficció en els darrers anys de TV3», segons va assenyalar dijous passat el director de la televisió pública catalana, Vicent Sanchís, qui també va assegurar que Benvinguts a la família ha aconseguit «fidelitzar l'audiència jove, molt difícil d'atrapar».

El director de ficció i cinema de TV3, Oriol Sala-Patau, va confessar que la sèrie té un «càsting de luxe», al qual s'ha incorporat talent nou amb «moltes ganes de fer riure l'audiència». Per la seva banda, Mercadé va explicar que, malgrat que la mort del pare de la família era la trama transversal de la primera temporada, aquest any la sèrie estarà conduïda per «trames diverses que apareixeran capítol rere capítol», sense una història única.

El codirector de la sèrie va assegurar que els canvis en el format i el treball amb «personatges ja consolidats» els han permès «anar més enllà en els papers de tots els protagonistes i poder viatjar amb l'espectador a llocs diferents», cosa que aconsegueix «fer respirar millor» la sèrie.

Els protagonistes de la sèrie també van intervenir a l'acte. Santi Millán representa una de les novetats importants d'aquesta segona temporada i es va mostrar molt content de tornar a TV3 com a actor de ficció «i fer-ho de la mà dels creadors de la sèrie és el millor que li podria passar. Admiro el que fan i amb els recursos que ho fan. Són uns mestres... és un gust perquè el que un actor vol és que l'espremin bé i això és el que fan», va dir dirigint-se a Pau Freixas i Ivan Mercadé.