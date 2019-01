La 2 cerca l'origen dels noms de places i carrers de Catalunya

La 2 de Televisió Espanyola estrena aquesta tarda, a partir de les 18 h, Carràrius, un nou format produït a Catalunya que redescobreix els carrers de Catalunya, les seves particularitats, els personatges que hi han viscut i molts altres detalls amb els quals convivim, però ens passen desapercebuts. Al llarg dels seus tretze lliuraments, que s'emetran cada dimarts a la mateixa hora, Rubèn Muntañà es proposa donar rellevància als secrets que amaguen els carrers de Catalunya.

Els carrers, places o passatges de les ciutats i pobles de Catalunya estan tradicionalment distingits amb noms de persones, de batalles, del gremi que estava enclavat en aquella zona o simplement per deixar constància d'un fet que succeís en aquell indret. Cada dia ens movem per aquesta xarxa immensa sense parar compte de per què el carrer per on caminem es diu d'una manera determinada i no d'una altra. Qui era aquell personatge tan important perquè li donessin el seu nom a un carrer o plaça? Per què hem batejat un carrer amb el nom d'una batalla? El programa descobrirà la resposta a infinitat de casos i alhora farà caure alguns mites que donem per certs i que simplement formen part de l'imaginari popular o bé són conceptes erronis deguts a confusions reforçades pel pas del temps.