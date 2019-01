Laura Rosel continuarà a TV3 per presentar nits temàtiques i especials

Tot i el comiat sobtat del programa Preguntes Freqüents, Laura Rosel seguirà a TV3. Segons informa el diari Ara, la presentadora seguirà col·laborant amb la cadena pública treballant en diversos projectes. Per ara, Rosel presentaria cinc nits temàtiques. La primera opció seria el monogràfic que es vol preparar per al 8 de març, amb motiu del Dia de la Dona Treballadora. No obstant això, com que es tracta d'una contractació externa, per ara no hi ha un contracte en vigor ni res lligat, tot i que la CCMA està treballant per fer realitat els projectes.