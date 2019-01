Antonio Pagudo no participarà a la dotzena temporada de «La que se avecina»

L'actor Antonio Pagudo no contunuarà a l'elenc de La que se avecina. Segons informa el portal Formula TV, l'intèrpret, que donava vida al personatge de Javi des de la seva primera temporada, no ha renovat el seu contracte amb la productora Contubernio. D'aquesta manera, els responsables de la comèdia de Telecinco hauran de buscar una sortida al personatge amb vistes a la dotzena temporada, que encara no s'ha rodat. Pagudo sí apareix encara en els episodis de l'onzena temporada, que Telecinco encara no ha estrenat malgrat portar temps a punt per ser emesa.