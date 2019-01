«Tria la teva aventura» demanda Netflix per «Black Mirror»

L'editorial de la popular saga de llibres Tria la teva aventura ha denunciat Netflix per un presumpte delicte d'infracció d'una marca registrada amb la pel·lícula interactiva Bandersnatch de Black Mirror. Segons el portal nord-americà Variety, la demanda, presentada en un jutjat de Vermont, als Estats Units, assegura que la plataforma de continguts en streaming s'ha aprofitat i «s'ha beneficiat», sense prèviament arribar a cap acord, en associar aquesta pel·lícula als famosos llibres juvenils en els quals el lector pot escollir quin rumb pren la història.

«Està causant confusió i tacant, denigrant i debilitant la distintiva qualitat de la marca Tria la teva aventura», ha assenyalat l'editorial Chooseco, propietària dels drets d'aquesta històrica col·lecció de llibres. Bandersnatch, que es va estrenar el passat 28 de desembre a Netflix, és l'última entrega de Black Mirror, la reeixida ficció que reflexiona sobre els beneficis i els perills que comporta la tecnologia en una societat distòpica. Com a novetat, la primera pel·lícula de la saga creada pel britànic Charlie Brooker permet als espectadors decidir en alguns punts de la seva narració audiovisual com volen que continuï la història. La demanda sosté que un dels protagonistes de la cinta es refereix explícitament a una novel·la que està llegint com un llibre de Tria la teva aventura.