La comèdia negra sobre Wall Street «Black Monday» arriba a Movistar +

Black Monday, la sèrie del canal nord-americà Showtime, arriba a Movistar Series (dial 11) de manera simultània als Estats Units (la matinada vinent). Explica com un grup d' outsiders de les finances es van colar a l'exquisit club de peixos grossos de Wall Street per acabar destrossant el principal sistema financer del món (a més d'una limusina Lamborghini i el sostre de vidre, literalment...).

L'humor negre, l'explosió de les drogues, les negociacions a crits als passadissos, les muscleres, els rellotges Swatch i la llum de fluorescent conformen el background d'aquesta dramèdia de 30 minuts per capítol produïda per Seth Rogen i Evan Goldberg ( Juerga hasta el fin, Supersalidos, La fiesta de las salchichas).

Wall Street, 1986. Tot és ego, diners, muscleres i cocaïna. Mo, Dawn i Blair formen un trio atípic. Units pel treball dur, la sort i, sobretot, el desig de guanyar moltíssima pasta, no són precisament els més reeixits de la firma per a la qual treballen. Però mai s'ha de subestimar un perdedor. Com acabat de sortir d'una festa de drogues, Mo parla molt, ràpid i malament, però quan obre la boca sempre té conseqüències. Negociador (manipulador) nat, encara no ha tancat un acord i ja està pensant en el següent i li agrada fer veure que no necessita ningú per ser feliç.

Dawn és el seu alter ego, però és dona i afroamericana i, és clar, als anys 80, pràcticament tota la seva energia la inverteix a demostrar que és vàlida per a la feina. Blair és un cervellet recentment graduat que acaba d'entrar a la firma. Amb cara de no haver trencat un plat, el seu aspecte d'innocent el converteix en la diana perfecta de tots els atacs. També en el marit perfecte de la filla d'un dels més grans inversors de Mo. L'únic problema és que és gai.

Els tres formen un equip imbatible, fins que unes quantes decisions absurdes i una bona dosi d'ego ferit s'ho carrega tot fins a nivells que ni ells esperaven. A partir d'aquí, comença l'acció.