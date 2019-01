Albert Solé: «El canvi del Vaticà amb els abusos a menors és només cosmètic»

El periodista i cineasta Albert Solé estrena aquest divendres a Netflix Examen de conciencia, una sèrie documental que busca posar xifres i sobrevolar a vista d'ocell el problema dels abusos sexuals de menors a l'Església espanyola del qual només es coneix, assegura, la punta de l'iceberg. A través de testimonis de víctimes, abusadors i experts, el guanyador d'un Goya pel documental Bucarest, memoria perdida deixa en evidència un «patró sistemàtic d'encobriment» per part de les autoritats eclesiàstiques i apunta que l'aparent canvi d'actitud del Vaticà és només «cosmètic».

«Al papa Francesc li passarà el mateix que a Ratzinger. Allà on intenten posar ordre, se'ls enfonsa l'estructura, el problema és de tal mida que no tenen les eines necessàries», afirma el fill de Jordi Solé Tura en una entrevista.

«Des que vam veure Spotlight tots els periodistes vam voler fer alguna cosa així. És una elecció de periodisme. El problema de la pederàstia a l'Església espanyola és molt gran i quan ho veus a vista d'ocell com un sistema descobreixes que actuen com si haguessin llegit tots el mateix manual d'instruccions, amb les mateixes tàctiques d'encobriment», assegura Solé sobre l'origen d'aquest projecte documental.

Un dels aspectes que destaca el documental és la posició del Vaticà, des del qual s'ha parlat molt sobre com canviar la situació, però, en opinió de Solé, s'ha fet més aviat poca cosa. «El papa Francesc ve amb grans paraules, crea una comissió antipederàstia en la qual fica dues víctimes, una d'elles, Pete Saunders, està en el nostre documental, i l'altra és Marie Collins. Les dues dimiteixen al cap d'un any perquè diuen que no serveix per a res. De moment, el canvi és només cosmètic, no s'ha fet gairebé res», assegura.

En països com Austràlia o els Estats Units es parla d'un 7% de sacerdots pederastes, el documental extrapola aquesta dada a Espanya, on s'estima que serien uns 1.200 sacerdots.