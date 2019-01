La reeixida sèrie francesa «Call my agent» s'estrena aquesta nit a Cosmo

Ser representant d'actors no és gens fàcil, sobretot quan aquests es creuen estrelles. El canal Cosmo s'omple des d'aquesta nit de glamur, intriga i també humor amb les històries dels grans actors del cinema francès amb l'estrena de Call my agent ( Dix pour cent), la nova sèrie que segueix el dia a dia d'una prestigiosa agència d'actors després de la mort accidental del seu històric fundador.

Quan el fundador d'ASK (l'agència de representants més coneguda de França) mor sobtadament durant una junta directiva, l'empresa està a punt de fer fallida. Mantenir-se a la superfície serà responsabilitat dels seus empleats i no serà fàcil. El dia a dia serà una lluita constant per a Mathias (Thibault de Montalembert), Gabriel (Grégory Montel), Andréa (Camille Cottin) i Arlette (Liliane Rovere): esforçant-se per aconseguir els millors contractes per a prestigiosos representants com Cécile de France, Nathalie Baye i altres actors del moment.

La sèrie, que compta amb una primera temporada de sis capítols, ha estat un èxit i no únicament en el seu país d'origen: la crítica ha dit que és una de les millors ficcions gales dels últims anys. La tercera temporada, emesa fa poc a França, va tenir una mitjana de més de 4 milions d'espectadors. En altres països com els Estats Units la sèrie s'emet amb gran èxit a través de les plataformes de streaming.

Cadascun dels episodis explora les vicissituds dels empleats, que intentaran mantenir els seus famosos clients contents i faran tot el possible perquè la companyia no s'ensorri. Amb aquest equip, que de vegades recorda una família disfuncional, la trama descobreix llums i ombres del gran negoci de l'entreteniment.

Estrenada a França el 2015, Call my agent mostra tot el que succeeix entre les bambolines del cinema gal. La cadena France 2 va decidir apostar per aquesta sèrie de tall dramàtic, però amb tints còmics, que compta en cada episodi amb una estrella real que s'interpreta a si mateixa.