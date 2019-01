La idea de Telecinco per atacar «La Voz» d'Antena 3

La quarta edició de 'Got Talent Espanya' s'emetrà a partir de dilluns en horari estel·lar a Telecinco amb novetats, com la incorporació d'Eva Isanta i Paz Padilla al jurat integrat per Risto Mejide i Edurne o un nou passe d'or que haurà de ser lliurat per unanimitat.

El programa, que va atreure més de 6.000 persones al procés de selecció, oferirà en aquesta nova entrega 200 números d'acrobàcia, cant, ball, mímica, màgia, humor, mentalisme o escapisme, segons ha anunciat la cadena en una nota.

Repeteix com a presentador Santi Millán i s'estrena escenari, el Teatre Victòria de Barcelona, ??amb novetats: els passes d'or que donen als concursants l'oportunitat d'accedir directament a les semifinals s'incrementent. Ara, n'hi haurà un de nou però caldrà la unanimitat del jurat i del conductor del concurs.

Després de la fase de les audicions arribaran les gales en directe, en què els semifinalistes actuaran de nou per intentar aconseguir una plaça per la final i optar al premi de 25.000 euros que ja van guanyar en anteriors edicions talents com el poeta César Brandon o la cantant d'òpera rock Cristina Ramos.

El primer programa mostrarà un escapista capaç de mantenir-se més de cinc minuts sense respiració sota l'aigua, un transformista expert en 'quick change', un cor format per persones afectades per Alzheimer, un pallasso, un imitador de Julio Iglesias i un actor que presumeix de ser el doble de Sean Pean, entre d'altres.

Got Talent Espanya va tancar la tercera temporada amb un 17,6% de quota i 2.219.000 espectadors, segons les dades de la cadena, que el produeix al costat de Fremantle.