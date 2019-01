L'actriu Kate Winslet serà la protagonista d'una nova minisèrie al canal HBO

Kate Winslet i el canal HBO s'uneixen en una nova ficció. Segons ha informat The Hollywood Reporter, l'oscaritzada actriu serà la protagonista i productora executiva de Mare of Easttown, la ficció policíaca que ha triat per tornar a la petita pantalla després de gairebé una dècada d'absència. Segons indica la mateixa informació, Winslet es posarà en la pell d'una detectiva amb dos grans objectius. El primer, investigar un cas d'assassinat en una petita ciutat de Pennsilvània. I el segon, fer-ho mentre posa en ordre la seva pròpia vida personal, intentant trobar un cert equilibri.