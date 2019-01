«Vis a Vis» arribarà al seu final amb el retorn de l'actriu Maggie Civantos

Vis a Vis s'acomiadarà dels espectadors després de quatre temporades. Segons han informat Fox España i Globomedia, la presó de Cruz del Norte tancarà les seves portes defnitivamente el proper 4 de febrer. Per tant, només queden dos episodis d'una de les sèries espanyoles que més èxit han tingut en els últims temps, però, perquè aquest comiat sigui una mica menys difícil, la sèrie arribarà al seu final amb el retorn d'un dels personatges de la trama més estimats pel públic: el de Macarena, interpretat per l'actriu Maggie Civantos.

Segons han informat des del canal de pagament, la ficció no ha deixat mai de créixer i ha aconseguit vèncer sèries insígnia de la companyia nord-americana, com The Walking Dead, que fins a l'arribada del thriller carcerari no havia trobat rival que li pogués fer front.

És per això que els seus responsables han decidit que Vis a Vis arribi al seu final en el millor moment possible. «Les sèries s'han d'acabar quan ho exigeix la seva narrativa. La quarta temporada de Vis a Vis manté un altíssim nivell d'acció, que arriba a cotes d'una intensitat tan gran que mai vam pensar que podríem portar a la sèrie i els seus personatges. Per això, creiem que estem en el moment perfecte per donar-li el final que mereix i que satisfaci el públic. La prolongació gratuïta de les trames no aporta res de nou en els productes de ficció. Per això no podem permetre que Vis a Vis caigui en la rutina o en la repetició», ha comentat Iván Escobar, productor executiu de la sèrie.

Però el retorn de Maggie Civantos no és l'única sorpresa que han preparat per al final definitiu de la sèrie, i és que La Mala Rodríguez protagonitzarà un breu cameo en l'últim episodi al costat d'Alba Flores, a més d'interpretar la cançó que ha compost per aquests dos capítols finals.

La quarta temporada de la ficció és la segona que s'emet a Fox, després que Antena 3 renunciés al projecte el 2016, després de la segona tanda d'episodis.