TV3 inicia el rodatge de la nova ficció per a adolescents «Les de l'hoquei»

Llisquen àgils sobre els seus patins de quatre rodes. Amb l'estic colpegen concentrades la bola, que impacta amb un fort espetec. Són l'Emma, la Raquel, la Berta, la Laila, la Flor, la Lorena i la Gina, entrenades per l'Anna. L'hoquei és la seva passió, part de la seva vida. Formen una família, també amb l'equip masculí, i saben que només unides podran aconseguir que el Minerva, el seu equip, sobrevisqui als que pensen que l'esport femení no és tan important. Aquesta és l'essència de Les de l'hoquei, la nova sèrie que TV3 i Brutal Media han començat a rodar, amb l'objectiu que s'estreni el pròxim mes d'abril.

Les de l'hoquei, que comptarà inicialment amb una primera temporada de 13 episodis de 50 minuts cadascun, neix del talent universitari d'Ona Anglada, Laura Azemar, Natàlia Boadas i Marta Vivet. «Ha estat un procés llarg. Vam fer el TFG de Comunicació a la UPF amb la Marta Grau (actual directora argumental de la sèrie) com a coordinadora. Vam rodar un tràiler i ens vam presentar al pitching del clúster audiovisual el 2016 i allà va despertar l'interès de les productores i de TV3. Al final vam acabar amb Brutal Media, amb Raimon Masllorens», ha explicat Natàlia Boadas, una de les creadores.

Han estat dos anys de feina en què les quatre estudiants de la Pompeu Fabra han deixat de ser alumnes per ser guionistes del projecte televisiu. «És un fet a destacar que un projecte universitari acabi convertint-se en una sèrie que s'emetrà per televisió», ha comentat Joan Sol, coordinador de continguts de ficció de TV3. «Ens vam enamorar de seguida d'aquest projecte fresc, per la seva energia positiva i la seva llum», ha afegit Conxa Orea, productora executiva de TV3.

Delia Brufau, Júlia Gibert, Natalia Barrientos, Yasmina Drissi, Asia Ortega, Mireia Oriol i Claudia Riera han estat les escollides per encarnar aquest equip d'hoquei femení en la nova ficció catalana amb la qual TV3 espera repetir èxits com el de Merlí.