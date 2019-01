Àlex Palomo, el gironí que ha entrat a La Voz

Àlex Palomo, un jove de 23 anys i nascut a Figueres, es va incorporar ahir La Voz, el popular concurs de talents musicals d'Antena 3. Formarà part de l'equip de Luis Fonsi, que serà el seu 'coach'. De fet, el portoriqueny va ser l'únic que va girar-se durant l'"audició a cegues" en la que va interpretar una versió de 'Lonely Boy' dels Black Keys.

Luis Fonsi va destacar "el gust espectacular" d'un gironí, que assegura que fa poc que s'ha decidit a cantar. "Vaig començar a tocar la guitarra amb deu anys, però fins fa un any no vaig decidir-me a cantar. Ho vaig fer per cantar les meves pròpies composicions", explica Palomo, que va afegir que li agrada composar davant el mar les lletres per a les seves cançons.

Palomo toca divesos instruments: guitarra, baix, piano, ukelele i batería. Ha estat guitarrista de diferents grups, com Somboits.

No és la primera vegada que intenta participar en un concurs musical a la televisió. L'any passat, va compartir a YouTube una versió amb la intenció de participar en els càstings d'Operación Triunfo. Allà no va aconseguir ser elegit entre els concursants, ara tindrà una nova oportunitat de donar-se a conèixer.

En el seu canal de YouTube, l'Àlex Palomo també ha compartit vídeos interpretant diferents versions.