Marc Vigil dirigirà el «thriller» policíac «Malaka», la nova sèrie de Televisió Espanyola

Marc Vigil ( El ministerio del tiempo) es reincorpora a l'equip de Globomedia (Grup Mediapro) com a director i productor executiu de sèries, amb la tasca de dirigir per a RTVE Malaka. Creada per Daniel Corpas, la nova ficció de la corporació pública és un thriller policíac ambientat a Màlaga, on una nova droga desencadena la guerra entre bandes, segons un comunicat de premsa de Mediapro. Vigil, que posteriorment emprendrà més projectes, torna així a la productora on ha dirigit Vis a Vis, Águila Roja o 7 Vidas.

Vigil ha dirigit 10 episodis de la multipremiada sèrie El Ministerio del Tiempo, treball que ha intercalat amb dues sèries més gravades a Mèxic: la segona entrega de Niño Santo i l'adaptació de la novel·la de Xavier Velasco, Diablo Guardián, per a Amazon Prime. El director acaba d'introduir-se en el món del cinema amb el rodatge del seu primer llargmetratge, l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de Juanjo Braulio El silencio del pantano, convertida en guió cinematogràfic per Vigil, Carlos de Pando i Sara Antuña.