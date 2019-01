La segona edició de «Fama, a bailar» obre demà les seves portes al canal #0 de Movistar

Demà divendres, a partir de les 21. 00 h al canal # 0 de Movistar +, arrenca una nova edició del concurs de talent Fama, a bailar. Paula Vázquez tornarà així a les pantalles cada dia en directe, de diumenge a dijous per explicar les novetats de cada jornada a l'escola i els avenços dels 16 alumnes que, aquesta vegada durant 16 setmanes, lluitaran per arribar a la gran final i aconseguir el premi individual, tan d'acord amb la filosofia del programa: 30.000 ? per completar la seva formació. Aquest any a més també s'escollirà la millor parella de ball, un reconeixement a la feina en equip.

L'Escola es muda, en aquesta segona edició, a l'antiga Fábrica Roca, al municipi madrileny d'Alcalá de Henares, un lloc emblemàtic tres vegades més gran que el de la primera edició. D'aquestes espectaculars instal·lacions, més de 6.000 m2 estaran destinats al programa.

L'espai dedicat a l'escola es renova completament aportant més intimitat als alumnes, que podran així gaudir d'una major concentració. Completament separat del plató central on transcorren les gales, comptarà amb sales d'assaig, sales de tutoria, menjador, zona de descans i una espectacular sala de treball on es desenvoluparan els workshops i classes especials.

Aquesta zona estarà dotada de diverses càmeres que evitaran el contacte dels tècnics i operaris amb els alumnes en les seves àrees de convivència i amb els professors, tractant d'intervenir el mínim possible en el desenvolupament del dia a dia de l'escola, fent que l'experiència sigui el més similar a un centre d'alt rendiment en la vida real.

Després d'una primera temporada marcada per un èxit global en audiència, seguiment social, notorietat i fenomen fan, Fama, a bailar, talent show produït per la plataforma Movistar + en col·laboració amb Zeppelin, torna disposat a seguir apostant per l'excel·lència en el ball i apropant-nos més encara a la música urbana i al carrer.