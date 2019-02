TVE prepara un nou concurs de música amb Roberto Leal

Després del final d' Operación Triunfo, i encara sense saber si se celebrarà una tercera edició, Televisió Espanyola ha decidit treure tot el suc al format amb un nou programa. La mejor canción jamás cantada serà el nou espectacle musical transmèdia produït per RTVE en col·laboració amb Getmusic Endemol. Noemí Galera i Tony Aguilar faran de jutges en un espai que comptarà amb Roberto Leal com a presentador. Un tercer membre se sumarà cada setmana al jurat d'un programa que reunirà deu famoses veus i deu conegudes cançons per gala que competiran per ser escollida la millor cançó.

Una setmana abans de cada gala es publicarà a l'app oficial del programa la llista definitiva de les 10 cançons que es cantaran en la següent, i paral·lelament es donaran els noms dels 10 artistes que hi participaran. Els usuaris hauran de fer match, és a dir, aparellar cada cançó amb un intèrpret. El programa mantindrà en secret qui canta cada cançó fins al directe, de manera que els usuaris no sabran si han encertat amb la seva elecció fins a l'últim moment. Els espectadors votaran en directe en cada gala per la cançó que més els agradi d'entre les tres seleccionades pel jurat. La guanyadora de cada dècada passarà a concursar en la gran Gala Final. El format s'estrenarà pròximament a La 1.