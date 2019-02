El 33 analitza amb una sèrie quin és l'impacte de l'home sobre el planeta Terra

Aquesta nit, a partir de les 22.30 h, el canal 33 estrena Nau espacial La Terra, una sèrie documental de cinc episodis que, amb un enfocament científic i poètic alhora, tracta diferents aspectes dels 50 anys d'esforços de la comunitat científica per estudiar l'impacte de l'activitat humana al planeta.

Amb una mirada diferent, l'espai explicarà, cada dimecres, les conclusions dels experts i la coresponsabilitat de l'home a l'hora de governar l'única nau de l'Univers on se sap que hi ha vida. En el primer lliurament, El combustible, el programa descobrirà una selva enigmàtica, poc coneguda, que havia ocupat un milió de quilòmetres quadrats al llarg de la costa del Brasil on, tot i que s'ha reduït a un 7%, encara queden animals ben curiosos. També coneixerà la mona més grossa i més afectuosa de l'Amèrica del Sud, falciots que travessen les cascades i fan el niu a la paret de roca llisa darrere de l'aigua, matriarcats de coatís, formigues assassines i ocells que triguen deu anys a aprendre la dansa nupcial.