El canal AMC confirma que «The Walking Dead» tindrà una temporada més

Si bé feia uns dies que molts mitjans ja se n'havien fet ressò, no ha estat fins ara, poc abans d'estrenar la segona part de la novena temporada, quan el canal nord-americà AMC ha confirmat que The Walking Dead comptarà amb una nova tanda d'episodis. La ficció apocalíptica arribarà, malgrat que des de fa un temps les audiències han anat a la baixa, fins a la seva desena temporada, i ningú descarta que també sigui l'última. Faltarà veure com s'adapta el guió a la primera temporada sencera sense la presència de l'actor Andrew Lincoln (Rick Grimes).