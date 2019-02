David Amor i Jaime Altozano, col·laboradors de «La mejor canción jamás cantada»

L'actor i humorista David Amor i el youtuber Jaime Altozano s'incorporen a La mejor canción jamás cantada, el nou programa musical de Televisió Espanyola en col·laboració amb Gestmusic Endemol que farà un recorregut per les cançons que han marcat cada dècada per trobar la millor mai cantada. El programa s'emetrà en directe i estarà presentat per Roberto Leal. Entre els membres del jurat hi ha Noemí Galera i Tony Aguilar, al qual se'ls sumarà un convidat cada setmana, encara que serà el públic el que tindrà la paraula decisiva.