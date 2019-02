El canal ABC renova la sèrie «The Good Doctor» per a una tercera temporada

La cadena ABC ha anunciat finalment la renovació de la sèrie The Good Doctor per a una tercera temporada. La ficció mèdica protagonitzada per Freddie Highmore tindrà d'aquesta manera una nova tanda d'episodis, malgrat haver baixat notablement en audiència en la seva segona temporada, emesa ja als Estats Units. Després de situar-se com una de les grans sorpreses en la seva estrena, batent rècords d'audiència, la segona temporada va baixar en un 40% respecte a la seva primera tanda. No obstant això, la cadena manté la seva confiança i ha decidit donar-li una tercera oportunitat, que podria ser definitiva si no torna a les seves dades inicials.