Netflix prepara cinc sèries espanyoles que estrenarà el 2020

Netflix va anunciar ahir la producció de cinc nous projectes espanyols, que estrenarà a partir del 2020. Entre les noves produccions, que segons ha explicat la plataforma es troben ja en fase de desenvolupament, s'hi inclouen una comèdia sobre un superheroi d'allò més terrenal a El vecino; un drama a El desorden que dejas; una minisèrie amb repartiment femení a Días de Navidad; una adaptació del best-seller Memòries d'Idhún en format anime; i Valeria, un drama barrejat amb tocs de comèdia.

«La nostra aposta per aquest mercat continuarà augmentant, no només amb sèries sinó també amb pel·lícules, documentals o contingut no guionitzat», afirma el vicepresident de sèries originals, Francisco Ramos, segons un comunicat de la plataforma.

El vecino, dirigida per Nacho Vigalondo i protagonitzada per Quim Gutiérrez, Clara Lago, Catalina Sopelana i Adrián Pino, segueix els passos de Javier, un personatge a qui res li va gaire bé, fins que li cau a sobre un extraterrestre, que li passarà els seus superpoders abans de morir. Serà José Ramón, el seu veí, qui li ensenyi a utilitzar els nous poders per al bé i a ocultar la seva identitat.

Escrita i creada per Carlos Montero, El desorden que dejas està basada en la novel·la homònima publicada per Planeta. «Amb la intenció de donar una segona oportunitat al seu matrimoni, Raquel, una jove professora de literatura, accepta una feina al poble del seu marit. Aviat descobrirà que una altra professora es va suïcidar. Raquel iniciarà la seva pròpia recerca per descobrir la veritat», diu la sinopsi.

Días de Navidad, creada i dirigida per Pau Freixas, presenta la celebració nadalenca de quatre germanes durant tres èpoques diferents que, al seu torn, representen tres etapes clau en les seves vides: l'adolescència, la vida adulta i la tercera edat.

Per la seva part, basat en la trilogia Memòries d'Idhún de Laura Gallego, el primer projecte d'animació de Netflix a Espanya estarà dirigit per Maite Ruiz de Austri i escrit per Laura Gallego i Andrés Carrión. El dia en què es va produir a Idhún la conjunció astral dels tres sols i les tres llunes, Ashran «El nigromant» es va fer amb el poder i va començar el regnat de terror de les serps alades.