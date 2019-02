Antena 3 confirma que «La Voz» tindrà segona edició l'any vinent

Després d'acumular deu nits de lideratge en la franja del prime time i una mitjana d'un 20,9% de quota de pantalla amb 3.199.000 espectadors, fet que el situa com el programa més vist de la televisió, Antena 3 ha fet oficial la renovació de La Voz per a una segona edició. Segons ha informat el grup Atresmedia en una nota de premsa, per aquesta nova edició, que en principi s'estrenarà l'any vinent, es posarà en marxa el concurs Gana con tu voz, amb l'objectiu de buscar nous talents en centres comercials de tot Espanya. Els guanyadors d'aquest concurs tindran accés directe als càstings finals de la pròxima edició del format.