«Els Javis» firmen un acord amb el grup Atresmedia de forma exclusiva

Atresmedia Studios ha arribat a un acord d'exclusivitat amb Javier Ambrossi i Javier Calvo, coneguts com «Els Javis», de manera que tots els nous projectes de la productora dels dos creadors, Suma Latina, aniran de la mà dels estudis del grup Atresmedia. Així ho va donar a conèixer ahir el grup de comunicació, que va detallar així mateix que l'acord assolit contempla qualsevol tipus de producció audiovisual, tant de ficció com d'entreteniment, i ja sigui per a tercers operadors o per canals o plataformes de Atresmedia.

«Atresmedia Studios fa un nou pas en la seva estratègia, envoltant-se del millor talent i fent-ho en exclusiva. Això serà un dels seus grans valors afegits i diferencials en el mercat», ha afirmat el director general d'Atresmedia Studios, Ignacio Corrales. En aquest sentit, Corrales ha destacat que Javier Ambrossi i Javier Calvo «han demostrat una veu pròpia, han aconseguit unir èxit i talent». «Treballarem amb ells per desenvolupar, junts, produccions amb un segell tan reconeixible com a únic», ha subratllat Corrales en un comunicat.