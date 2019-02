«Modern Family» s'acomiadarà per sempre després de la seva onzena temporada

Modern Family s'acomiadarà per sempre amb la seva onzena temporada, segons ha confirmat la cadena ABC. Actualment la comèdia està emetent la seva desena temporada, de manera que encara hi haurà una última tanda d'episodis. «Christopher Lloyd i Steven Levitan han creat una de les comèdies més icòniques i transcendentals de la història de la televisió», va dir la presidenta d'ABC Entertainment, Karey Burke, en un acte a Nova York en el qual va avançar que l'última temporada comptarà amb un gran nombre de sorpreses per tothom.