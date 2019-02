«60 minuts» del 33 estrena aquesta nit «El bastard»

El programa 60 minuts (22.50 h, canal 33) presenta aquesta dos documentals. Primer s'emetrà El bastard, un relat commovedor ple de connotacions racials, familiars i de desig de pertinença. A continuació, a les 23.50, el programa recupera la producció Què menjarem quan siguem deu mil milions?. Es calcula que, al llarg d'aquest segle, la població mundial arribarà als deu mil milions de persones, i això suposarà un problema alimentari de conseqüències difícils de predir.

El bastard narra la història de Daniel. Abandonat pel seu pare, holandès, quan va néixer, a Etiòpia, Daniel va haver de ser criat únicament per la seva mare, etíop. Sense la presència del pare, i perseguit constantment a causa de la seva pell pàl·lida, Daniel se sent rebutjat i, amb els anys, entra en la marginació i en la delinqüència. «Ets un fill bastard», li diuen constantment des que era petit. Mentre és a la presó i condemnat a mort per assassinat a Addis Abeba, Daniel s'assabenta que el seu pare és l'holandès Joop Hoek. I entra en contacte amb la família.

Michiel Hoel, l'altre fill de Joop i, per tant, germà de Daniel, queda estupefacte. Però viatja immediatament a Etiòpia, entra a la presó d'Addis Abeba i es troba amb Daniel. La sorpresa i la felicitat mútua és immensa. Però li diu clarament: «Germà, t'he d'explicar una cosa... Soc aquí perquè vaig matar algú».

De la seva banda, Què menjarem quan siguem deu mil milions? es fixa en els problemes que l'augment de la població mundial poden comportar. Es calcula que, al llarg d'aquest segle, la població mundial arribarà als deu mil milions de persones, i això suposarà un problema alimentari de conseqüències difícils de predir.

Per anticipar-se a aquesta situació, a diferents llocs del món es treballa per trobar maneres per alimentar una població tan nombrosa. Des de la manipulació genètica dels aliments fins al retorn a una agricultura respectuosa amb el medi, totes les possibilitats estan obertes a l'hora d'afrontar aquest repte tan important, un dels més greus que ha hagut de superar mai la humanitat.

En aquest reportatge s'hi poden veire diferents propostes que van apareixent a diferents llocs del món, des dels països més rics fins als països en desenvolupament.