Finalitza el rodatge de la nova sèrie de Mediaset España «Brigada costa del sol»

Mediaset va anunciar ahir la fi del rodatge de la seva nova ficció, Brigada costa del sol, protagonitzada per Hugo Silva, Jesús Castro i Miki Esparbé, entre d'altres. El projecte, que s'emetrà aviat per Telecinco, és una sèrie inspirada en fets reals amb una trama que abasta sis mesos de l'any 1977. En aquell any, un grup d'inspectors de policia va ser destinat a Torremolinos per formar una brigada especial per lluitar contra el tràfic d'haixix. Gairebé sense mitjans i amb molt d'enginy, aquests pioners van arribar a ser coneguts en els ambients policials de tot Europa.