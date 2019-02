Amazon convertirà la llegenda del Cid en una sèrie de ficció

Amazon Prime Vídeo prepara dues noves sèries espanyoles: El Cid, produïda per Zebra Producciones i escrita per Luis Arranz i Adolfo Martínez, i La Templanza, basada en la novel·la homònima de Maria Dueñas i produïda per Atresmedia Studios. A més, la plataforma ha anunciat pròximes sèries i noves temporades, que seran produïdes a tot el món.

La producció d' El Cid arrencarà el 2019 i es llançarà en més de 200 països d'arreu del món. Aquesta sèrie abordarà la figura de la llegenda espanyola des d'una perspectiva contemporània i retrata un home atrapat entre dos mons i dues cultures. Ja el 1961, Anthony Mann va dur la figura del Cid a la gran pantalla en un film protagonitzat per Charlton Heston i Sophia Loren.

De la seva banda, La Templanza és una història d'amor dramàtica ambientada en la dècada de 1860 en què es desenvolupa a Mèxic, Cuba, Londres i Espanya. També començarà la seva producció aquest 2019 i arribarà a més de 200 països.

Sobre la resta de projectes de ficció anunciats ahir per la plataforma, destaca The power (Regne Unit), un thriller global contemporani escrit i creat per la guardonada autora britànica Naomi Alderman, basat en el seu guardonat best-seller. Reed Morano ( El cuento de la criada) exercirà com a productor i director. L'alemanya Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (Alemanya) és una altra de les produccions que prepara Amazon. Basada en el controvertit llibre autobiogràfic de 1978 del mateix nom, aquesta nova sèrie explica la història de Christiane F. i els seus amics disfuncionals, adolescents que cauen en el món de les drogues de la dècada de 1970 a la part oest de Berlín. Serà dirigida per Philipp Kadelbach ( Generation War, SS-GB).

Amazon Prime Video també prepara Bandish Bandits a la Índia, un musical romàntic inspirat en Bollywood, creat per Still and Still Media Collective. Dirigit per Anand Tiwari i escrit per Amritpal Singh Bindra, Bandish Bandits és una història d'amor jove i dinàmica entre Radhe, un cantant clàssic indi expert encadenat per segles de tradició, i Tamanna, una estrella del pop d'esperit lliure que compensa el seva talent mediocre amb les seves habilitats com a intèrpret experimentada.