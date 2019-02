El magazín «Lo Siguiente» s'acomiadarà de Televisió Espanyola el mes de març

Televisió Espanyola ha decidit posar fi a Lo Siguiente. El programa presentat per Raquel Sánchez Silva, que s'emetia en la franja de l' access prime time de La 1, s'acomiadarà al març, després de tres mesos i mig d'emissió. El format, que va arribar per omplir el buit del polèmic Hora Punta de Javier Cárdenas, no ha aconseguit en aquest temps convèncer l'audiència, malgrat els continus esforços dels seus responsables, que van anar introduint diversos canvis. Lo Siguiente no ha aconseguit superar la barrera del 5% de quota de pantalla en tot els temps que ha estat en pantalla.