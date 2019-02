Vicent Sanchis defensa els canvis al programa «FAQS»

El relleu al capdavant del programa FAQS (Preguntes freqüents) de TV3 va tornar a planar ahir en la sessió de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Preguntat per la caiguda d'audiència des de l'arribada de Cristina Puig, el director de la cadena, Vicent Sanchis, va dir que és aviat per fer balanç però ha suggerit que «alguna gent ha desconnectat del programa per una interpretació equívoca del que ha passat». Sanchis també va matisar que el canvi de presentadora respongués a «fer un gir cap a l'entreteniment», com havia defensat anteriorment, i va reiterar que «el van convèncer» els criteris de la productora.

Periodistes i publicitat

En un altre ordre de coses, la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, va informar que TV3 està revisant els criteris sobre els professionals que poden participar en campanyes publicitàries. Després de les queixes del Consell Professional de TV3, el Consell de la Informació i també del Col·legi de Periodistes per la participació de presentadors de la casa en anuncis, Llorach va explicar que finalment s'està treballant internament per «reorientar el llistat» de professionals que hi poden participar.

Això és, més enllà de la distinció recollida al llibre d'estil entre periodistes d'informatius i conductors de formats «híbrids», com ara els magazines matinals o de tarda (que fins ara quedaven exclosos de cap restricció en aquest sentit), i que són precisament els que els professionals de la casa han censurat.