Carme Chaparro i Santi Burgoa estrenen «Cuatro al día»

Amb el final dels seus informatius, Cuatro estrena avui una nova etapa englobant tota la informació en directe i sota una nova marca. Cuatro al día arriba des d'avui a la graella del canal de Mediaset per oferir fins a tres hores d'informació cada dia, de 17.30 a 20.30, de dilluns a divendres, i amb una edició de cap de setmana. Carme Chaparro i Santi Burgoa formaran parella de presentadors del format setmanal, mentre que Roberto Arce i Marta Reyero se n'encarregaran els caps de setmana.

El programa suposa un nou repte professional per a Carme Chaparro després de dues dècades sent la cara visible dels informatius. La periodista lidera aquest nou espai en què la informació serà la protagonista des de totes les vessants: l'actualitat política i les notícies més rellevants que succeeixin en diferents punts de la geografia espanyola, a través d'un equip de reporters que es desplaçarà als llocs on sorgeixin les informacions més destacades.

El format comptarà així amb sis reporters desplaçats per tot el territori nacional. Adela Ucar informarà des del País Basc, mentre que Raquel Atanes estarà a Galícia, Beatriz Díaz a Andalusia, Carla Sanz a Madrid, Alejandro Rodríguez a Barcelona i Mar Guerrero a València. A més, aquest nou informatiu de Cuatro es completa amb col·laboradors com Andros Lozano, Luis Fernando Durán, Juan Luis Galiacho, Juanan Villanueva o Carmen Ro per a la taula de debat; el xef Mario Sandoval per als temes relacionats amb salut i benestar, i Clara Courel o Lujan Argüelles per als d'entreteniment.

Cuatro al día també fomentarà la interactivitat amb els teleespectadors a través del WhatsApp del programa i els seus comptes a Instagram i Twitter: «El programa el fem nosaltres, però també els espectadors. Volem que sentin el programa com si fos seu i que també contribueixin al relat de l'actualitat. Per aquest motiu no només disposaran de les xarxes socials per comentar, sinó que podran enviar vídeos i documents d'àudio per participar al llarg de tota l'emissió», explica Chaparro, segons Mediaset España.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, i la periodista Sara Carbonero seran les primeres a visitar el plató del programa, en la secció d'entrevistes.