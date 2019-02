El rastre de la Primera Guerra Mundial a la costa de Catalunya

Com s'explica que hi hagi davant de la costa catalana una cinquantena de vaixells enfonsats de la Primera Guerra Mundial? I un dels vapors francesos més luxosos de l'època sota les aigües del delta de l'Ebre? Són algunes de les preguntes que es va fer el submarinista Josep Maria Castellví. Com que no hi trobava resposta, va decidir estudiar història. Necessitava eines i coneixements que li permetessin descobrir tots aquells secrets amagats sota l'aigua, entendre allò que ningú no li sabia explicar.

Un objectiu al qual ha dedicat els últims vint anys de la seva vida, en què ha identificat una dotzena de vaixells enfonsats en aigües del delta de l'Ebre. La batalla naval entre els submarins alemanys i els vaixells mercants aliats, davant de la costa catalana, és un dels episodis més desconeguts de la Primera Guerra Mundial. De tots els vaixells que ha explorat Josep Maria Castellví, n'hi ha un que li ha cridat especialment l'atenció: el vapor francès Amiral de Kersaint, que va protagonitzar una de les batalles més dramàtiques.

Un derelicte que al delta de l'Ebre és conegut pels pescadors com lo Vinater. Després de ser enfonsat pel submarí U-64, va deixar escapar la càrrega que duia: milers i milers d'ampolles i botes de vi que van arribar a les platges i van omplir el rebost de moltes famílies.

En la complicada tasca per refer aquest trencaclosques, Josep Maria Castellví ha topat amb dos personatges fascinants: el segon capità del Vinater, Joseph Recher, i el comandant del submarí alemany U-64, Robert Moraht.

El documental Lo Vinater, que el programa Sense ficció estrena aquesta nit, a partir de les 21.55 h a TV3, acompanya Castellví en el seu viatge per França i Alemanya per descobrir qui eren aquests dos homes que van lliurar la batalla de la seva vida en aigües catalanes. I amb aquest historiador vocacional i gran apassionat del mar i dels seus secrets, el documental s'enfonsa a més de 70 metres de profunditat per, finalment, veure i tocar el vaixell lo Vinater.

