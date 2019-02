TV3 estrena la nova websèrie juvenil «Patates rosses»

Des d'ahir es pot veure a través de les plataformes digitals de TV3 Patates rosses, una nova websèrie d'humor absurd adreçada al públic jove. Aquesta ficció marcadament gamberra vol arrencar un somriure explicant la realitat que viuen els autors i l'equip real de la sèrie: un grup de joves que intenten obrir-se camí en el món de l'audiovisual.

La websèrie, creada, escrita i dirigida per David Villarreal i Joan Saranova, i que compta amb la col·laboració d'actors com Bruno Oro, Manel Piñero, el guionista Manel Lucas i el youtuber Pol Gise, neix d'un treball de final de grau de Comunicació Audiovisual de la UAB tutoritzat pel director de Minoria Absoluta, Paco Escribano. S'ha gravat sobretot amb telèfon mòbil i segueix el camí d'altres títols creats per TV3 amb una vocació digital.

Plantejada com un fals documental, com si es tractés del making off d'una pel·lícula eròtica de la qual el protagonista de la sèrie és el productor, l'Èric, Patates rosses consta d'un total de 8 episodis amb una durada de 6 a 10 minuts, que es poden veure a través d'internet, al web de TV3, als canals que s'han creat a les xarxes socials (Instagram i Twitter) i a YouTube. Es tracta d'una nova manera de distribuir contingut, que posa a l'abast de l'audiència la temporada íntegra des del primer moment per tal d'oferir una millor experiència.