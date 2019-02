Disney treballa en una minisèrie sobre Obi-Wan Kenobi

El pròxim llançament, aquest mateix any, de la seva pròpia plataforma en streaming, suposa tot un repte per a Disney, que ja treballa amb diversos projectes de ficció per nodrir el seu catàleg. Un d'aquestes produccions seria una minisèrie protagonitzada pel personatge d'Obi-Wan Kenobi, de la reeixida saga La Guerra de les Galàxies. Segons informa el portal Star Wars News Net, l'ermità mestre que va entrenar dues generacions de Skywalker tindria la seva pròpia sèrie. Amb sis episodis de durada, la minisèrie succeiria entre La venganza de los Sith i Una nueva esperanza, i podria comptar amb l'actor Ewan McGregor repetint el paper.

A més d'aquest projecte, Disney també treballa en altres produccions basades en l'univers galàctic. Segons el portal HN Entertainment, la factoria també estudia la possibilitat de fer una sèrie sobre Rose Tico, l'idealista personatge de Kelly Marie Tran que va debutar a la pel·lícula Els últims jedi, així com una sèrie sobre la Capitana Phasma, a la qual interpreta sota la màscara Gwendoline Christie. També hi hauria sobre la taula una sèrie sobre la joventut de la Princesa Leia, que expliqués com es va unir a l'Aliança Rebel. No obstant això, encara no hi ha cap confirmació per part de Disney, motiu pel qual caldrà esperar.