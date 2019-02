L'actor Santi Millán es posarà al capdavant del nou concurs de Cuatro

El grup Mediaset tornarà a comptar amb Santi Millán perquè presenti un nou programa, aquesta vegada a Cuatro. L'actor català es posarà al capdavant d' Adivina qué hago esta noche, un concurs produït per Fremantle que podria arribar abans de l'estiu al canal. Segons informa el portal Vertele, els enregistraments del concurs ja haurien finalitzat. Mediaset ha tornat a confiar així en la productora Fremantle, amb la qual ja ha col·laborat per a la producció de diversos formats per a les seves cadenes, com Got Talent, Factor X o Me lo dices o me lo cantas.