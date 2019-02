El guionista d'«Ahora me ves» adaptarà en sèrie l'univers d'«El màgic d'Oz»

L'empresa nord-americana Legendary Entertainment ha començat a desenvolupar una sèrie de televisió basada en l'univers d' El màgic d'Oz, l'origen del qual es remunta a les novel·les de L. Frank Baum, segons informa el portal Formula TV. Per ara sense títol, la ficció televisiva comptarà amb Ed Ricort com a guionista i productor, conegut per treballar en les pel·lícules com Ahora me ves i Ahora me ves 2 o les sèries Jessica Jones i Wayward Pines. L'objectiu de la sèrie serà explorar altres històries i personatges d'Oz que no s'han mostrat anteriorment.