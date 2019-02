Amazon protegeix els guions de la sèrie «El senyor dels anells»

Amb un pressupost que superarà els mil milions de dòlars, Amazon ja està treballant en la producció de la que s'espera que sigui un dels grans èxits de la ficció televisiva en els pròxims anys. Es tracta de l'adaptació d'El senyor dels anells, la novel·la fantàstica de J.R.R. Tolkien que ja va rebentar les taquilles amb la seva adaptació per a la gran pantalla firmada per Peter Jackson. Per ara, la plataforma del gegant del comerç electrònic ha donat ben pocs detalls sobre aquest projecte, que comptarà inicialment amb cinc temporades. Tanmateix, la plataforma no vol que la més mínima filtració pugui fer que el seu magne projecte descarrili. Això passa per mantenir una total confidencialitat sobre els seus avenços.

«Hem format un equip de guionistes fantàstic que està treballant amb pany i clau. Han generat ja un material veritablement emocionant», ha assegurat Jennifer Salke, presidenta d'Amazon Studios, en declaracions al portal nord-americà The Hollywood Reporter. Els guionistes treballen en uns estudis situats a Santa Monica (Califòrnia) als quals només poden accedir amb una autorització. Segons la mateixa Salke, a l'edifici, que no té finestres, hi ha un guàrdia de seguretat que seu a la porta i necessites un reconeixement de l'empremta dactilar per entrar.