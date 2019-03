La ´doble´ de Justin Bieber troba l´amor a ´First dates´

Martina ( 'Martu'), la doble oficial de Justin Bieber en 2014 a Uruguai i Argentina, es va passar pel programa de cites 'First dates' buscant algú que la omplís. Donada l'advertència que era una mica difícil en l'amor, al programa la van aparellar amb Marina, que la va sorprendre explicant-li una anècdota.

"Em vaig liar amb la meva tutora del cole", va confessar la barcelonina Marina, de 20 anys, deixant atònita a Martu, de la mateixa edat. "És jove. Té ara 25 anys ", va afegir. La història va sorgir quan Martu li preguntava a la seva cita si seria capaç de mantenir una relació a distància, ja que ella havia tingut una amb una madrilenya quan vivia a València.

Carlos Sobera va sorprendre al menjador de 'First dates' sencer quan va parar les cites per posar la cançó 'Sorry', de Justin Bieber, i va animar Martina a aixecar-se i ballar la tornada de la cançó. "Com doble de Justin la veig bé, canta i es mou molt bé. Té un 'rollazo'. Això mola", ha apuntat Marina després de la cita a les càmeres.

Martu va comentar que, en una ocasió, en un concert, un grup d'unes 80 persones va començar a seguir-la pensant que es tractava del cantant canadenc. "Els vaig dir que no era Bieber, però així i tot no van parar de fer-se fotos amb mi", va explicar a Marina.

A més de l'amor pels tatuatges, el Barça i la música, les noies van coincidir també en el fet que volien tenir una segona cita amb l'altra. "M'agradaria conèixer coses seves més íntimes i veure què passa", ha declarat una somrient Martu.