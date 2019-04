Confirmada la presència d'Isabel Pantoja a 'Supervivientes 2019'

'Supervivientes 2019' comptarà amb la participació d'Isabel Pantoja com a concursant estrella. Ho ha confirmat aquest dimarts a la tarda el director de 'Sálvame', David Valldeperas. Poc després de les 8 del vespre, ha aparegut al plató del programa de Telecinco per anunciar a so de bombo i platerets la notícia. "Isabel Pantoja ha signat per aquesta casa, per Mediaset, i és concursant de 'Supervivientes 2019!", Ha afirmat.

"Però serà concursant, concursant?", Preguntava Mila Ximénez. "Confirmadíssim", ha contestat Valldeperas. La cara de la neboda de la cantant, Anabel, ha estat tot un poema però tot seguit, ha dit: "que gaudeixi, que s'ho passi molt bé".



Així, Pantoja se suma a Omar Montes, Colate, Chelo García-Cortés, Dakota i Carlos Lozano que viatjaran a l'illa. La cantant compartirà espai amb Chelo, que fa un temps va decidir signar la pau amb ella. Com serà la relació amb la periodista?

Un altre personatge que farà parlar serà Omar Montes amb la cantant, com serà la relació amb el seu exgendre? Amb tant de temps lliure que tindran a l'illa, pot ser que fins i tot facin una cançó junts. Amb això, Isabel Pantoja reapareixerà amb magnificència protagonitzant totes les portades dins i fora del programa.

La revista Semana ja va anunciar la setmana passada que la participació d'Isabel Pantoja a 'Supervivientes 2019' estava tancada. Segons aquesta publicació, la tonadillera podria embutxacar-se prop de 80.000 euros per setmana.

A més, la cantant hauria negociat amb Telecinco, cadena a la qual va tenir vetada durant anys per la seva picabaralla amb 'Aquí hay tomate', la seva contractació com a coach o jurat d'un 'talent show'.