«L'altra ràdio» de Ràdio 4 celebra els 60 anys de TVE Catalunya amb un especial

L'altra ràdio, el programa de Ràdio 4 dirigit i presentat per Cinto Niqui, que des dels inicis s'ha dedicat a la cultura audiovisual, ofereix avui un programa especial per celebrar els 60 anys de TVE Catalunya. Per a l'ocasió, visita el Museu de RTVE i recupera històries, estris i fragments sonors molt significatius recopilats al llarg d'aquests anys. D'aquesta manera, en el programa especial, que es podrà escoltar a partir de les 22.05 h a Ràdio 4, es proposa un recorregut per l'evolució de la petita pantalla des dels seus orígens i fins a l'actualitat.

De la mà de Nicolàs Albéndiz, realitzador del programa Saber y ganar (1997) i responsable del museu, l'espai descobreix algunes de les peces significatives, com la primera càmera del centre de producció de Miramar o una de les càmeres que es van fer servir als Jocs Olímpics de Barcelona. També s'hi troben guions originals del dramàtic Salomé, mapes del temps fets a mà per Antoni Castejón, movioles, girafes, magnetoscopis, telecines, magnetòfons i altres estris televisius.