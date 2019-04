La gironina Anna Allen fitxa per Netflix

Presumia d'haver participat en la sèrie nord-americana The Big Bang Theory, així com d'haver assistit com a convidada a la cerimònia dels premis Oscar. Amb un currículim farcit de mentides, l'actriu gironina Anna Allen va protagonitzar una de les notícies més hilarants del 2015, després que diversos mitjans destapessin les seves mentides. Quatre anys després, la intèrpret sortirà de l'amagatall amb un paper a la sèrie de Netflix Paquita Salas. Segons informa el portal Bluper, l'actriu nascuda a Salt el 1977, interpretarà un paper a la comèdia que protagonitza Brays Efe, segons han confirmat els seus creadors, Javier Calvo i Javier Ambrossi.

Malgrat que encara no s'han donat a conèixer gaires detalls sobre quin serà el seu paper, el fitxatge d'Anna Allen per la sèrie de Netflix no és del tot casual. En un dels episodis de la primera temporada, la carismàtica representant d'actors viatjava fins a un petit municipi de La Rioja per negociar amb una jove actriu, a qui donava vida Claudia Traisac, el seu retorn a la petita pantalla, temps després d'haver protagonitzat un escàndol, curiosament motivat per haver-se inventat una carrera artística a Hollywood.

Amb Paquita Salas, Anna Allen tornarà a la televisió, on ja va treballar amb diversos papers en sèries com Cuéntame cómo pasó -donant vida al personatge de Marta Altamira- Homicidios o Acusados, entre d'altres.



La tercera temporada

Estrenada inicialment com una websèrie a través de la plataforma Flooxer del grup Atresmedia, Paquita Salas es va convertir molt aviat en un gran èxit d'audiència. Gràcies a aquesta bona acollida, Netflix va decidir adquirir els seus drets l'octubre de 2017, produint-se així la segona temporada, estrenada l'any passat. Actualment els responsables de la ficció treballen en la que serà la tercera temporada, que comptarà com és habitual amb nombrosos cameos. A l'elenc fix de la sèrie, format per Brays Efe, Belén Cuesta, Lidia San José, Anna Castillo, Álex de Lucas i Yolanda Ramos, la nova tanda d'episodis comptarà, en forma de cameo, amb els cantants Miki i Famous d'Operación Triunfo.