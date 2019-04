Jordi Évole renova per Atresmedia i prepara un nou programa

El grup Atresmedia i Jordi Évole han renovat la seva vinculació amb la firma d'un nou contracte. El presentador de Salvados «continuarà unit» al grup «després de renovar» el contracte que els uneix des de fa més d'una dècada, ha informat la companyia en un comunicat.

A més de presentar el programa Salvados a La Sexta, la renovació del contracte arriba amb nous projectes de futur. Évole es posarà «al capdavant d'un nou projecte que veurà la llum al prime time de La Sexta» ha afegit el grup. Un nou programa en què el periodista català «se submergirà en grans històries, de rellevància social, fent de l'entrevista la seva eina fonamental». Tot i que des d'Atresmedia no han donat més detalls, si parlen d'«un nou registre» per al comunicador, que produirà aquest espai de la mà de la seva productora, Producciones del Barrio.

D'aquesta manera, Atresmedia i Évole tornaran a treballar junts en un format després de fer-ho prèviament a Bienvenidas al norte i Bienvenidas al sur i en especials com Familias reales o Hasta los 100, emesos per Antena 3. El comunicador català seguirà així mateix al capdavant de Salvados que, després de més d'una dècada en emissió, segueix en bona forma tant en audiències com en rellevància informativa.