El «60 minuts» del canal 33 estrena el film «Ballar o morir»

El programa 60 minuts del canal 33 presenta aquesta nit dos treballs. A les 22.45 h, estrena Ballar o morir, dirigit per Roozbeh Kaboly, que es fixa en la figura del ballarí sirià Ahmad Joudeh, de 27 anys, atrapat en el conflicte del seu país. A continuació, a les 23.45 h, recupera El Kurdistan, la guerra de les dones. El poble kurd ha patit històricament la repressió dels països en què es troba repartit. Però les persones que més han patit aquesta repressió han estat les dones, perquè han hagut de sumar a la prohibició de mantenir la seva llengua i els seus costums l'opressió derivada de la concepció masclista dels països ocupants.

Ballar o morir és la filosofia de vida del ballarí sirià Ahmad Joudeh. I la vol aplicar per sobre de tot i de tothom, fins al final. El seu lema és també la frase que es tatua a la pell del coll en ple conflicte militar a Síria. La dansa és la seva vida, la seva profunda raó de ser. Però l'Ahmad no la pot practicar en públic a la seva ciutat –al camp de Yarmouk, al sud de Damasc–, assolada per la guerra. Tampoc per les convencions morals, ètiques i estètiques que el conflicte va imposant sobretot en les zones controlades per l'integrisme islàmic més radical. L'Ahmad balla en solitari davant la runa dels edificis destrossats per les bombes i exhibeix el seu tatuatge en un gest desafiant contra la mort i l'opressió.



La guerra de les dones

El 2015 el món celebrava el seu valor a la batalla de la ciutat de Kobani, al nord de Síria, a la frontera turca. Un any després d'alliberar aquest indret simbòlic del jou jihadista, les dones kurdes de les Unitats de Defensa Femenines (YPJ) continuen la seva lluita contra l'Estat Islàmic (EI) al Kurdistan sirià i a Sinjar (Iraq), valentes, combatives i, amb el kalàixnikov a les mans, amb cants partisans als llavis. El seu lema és: «Dones! Vida! Llibertat!».

El documental El Kurdistan, la guerra de les dones és un emocionant tribut que ens mostra una utopia salvadora, un feminisme vigorós posat de manifest amb una remarcable maduresa política. En aquest treball, la directora marroquina Mylène Sauloy mostra el paper de la dona a la guerra.