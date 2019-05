Els nous lliuraments de «The Missing» arriben des d'avui a Movistar +

Movistar + estrena avui els nous lliuraments de la sèrie The Missing. Les sis noves entregues de la ficció se centren en el personatge de Julien Baptiste (Tchéky Karyo), l'icònic detectiu francès encarregat de la investigació dels dos casos anteriors. Ara retirat, Baptiste gaudeix d'un temps de descans a Amsterdam amb la seva família. Però un home com Baptiste no sembla fet per allunyar-se del seu destí. Després d'una trobada amb Barbara Sarafian, cap de policia d'Amsterdam amb qui va tenir una relació, Julien no pot evitar tornar a involucrar-se en una nova investigació: la desaparició d'una jove treballadora sexual del Barri Vermell.